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Глава МЗС Німеччини допустила заходи проти "Північного потоку-2" у разі подальшої агресії РФ

Понеділок, 17 січня 2022, 15:38
АННАЛЕНА БЕРБОК, ФОТО GETTY IMAGES

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність запровадити заходи проти "Північного потоку-2" у разі подальшої ескалації з боку Росії щодо України.

Про це вона сказала на пресконфренції у Києві в понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми як новий німецький уряд чітко заявили в коаліційній угоді, що проєкти у сфері енергетичної політики у Німеччині повинні відповідати європейському праву. Це стосується і "Північного потоку-2", - сказала вона.

"Наразі цей проєкт не повністю відповідає європейському праву, тому процес сертифікації у цей час припинено. Водночас у нас також є геостратегічні наслідки щодо цього проєкту", - додала Бербок. 

Міністр нагадала, що Берлін та Вашингтон прийняли спільну заяву щодо цього проєкту. 

"І якщо буде подальша ескалація з російської сторони, то ми разом із нашими партнерами вживемо відповідних заходів", - зазначила глава німецької дипломатії. 

Бербок окремо підтвердила, що будь-яка нова агресія РФ проти України матиме високу ціну. 

Водночас Бербок заявила у Києві, що позиція німецького уряду щодо постачання зброї лишається незмінною.

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2Росія
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