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Глава МИД Германии допустил меры против "Северного потока-2" в случае последующей агрессии РФ

Понедельник, 17 января 2022, 14:38
Глава МИД Германии допустил меры против Северного потока-2 в случае последующей агрессии РФ
АННАЛЕНА БЕРБОК, ФОТО GETTY IMAGES

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности ввести меры против "Северного потока-2" в случае дальнейшей эскалации со стороны России в отношении Украины.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве в понедельник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы как новое немецкое правительство четко заявили в коалиционном соглашении, что проекты в сфере энергетической политики в Германии должны соответствовать европейскому праву. Это касается и "Северного потока-2", - сказала она.

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"Сейчас этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации в настоящее время прекращен. В то же время, у нас также есть геостратегические последствия этого проекта", - добавила Бербок.

Министр напомнила, что Берлин и Вашингтон приняли совместное заявление по этому проекту.

"И если будет дальнейшая эскалация с российской стороны, то мы вместе с нашими партнерами примем соответствующие меры", - отметила глава немецкой дипломатии.

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Бербок отдельно подтвердила, что любая новая агрессия РФ против Украины будет иметь высокую цену.

В то же время Бербок заявила в Киеве, что позиция немецкого правительства по поставке оружия остается неизменной.

Темы: ГерманияСеверный поток-2Росcия
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