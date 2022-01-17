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В Україні стрімко зросла кількість хворих на Covid-19, і буде рости далі – Кабмін

Понеділок, 17 січня 2022, 15:23
В Україні стрімко зросла кількість хворих на Covid-19, і буде рости далі – Кабмін
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Минулого тижня в Україні стрімко збільшилася кількість нових хворих на Covid-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже в два рази.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради у під головуванням Володимира Зеленського

Дослівно ОПУ: "За інформацією Кабінету міністрів, минулого тижня спостерігалося стрімке збільшення кількості нових хворих на Covid-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже вдвічі: 55 тисяч минулого тижня проти 28 тисяч позаминулого".

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Деталі: Кількість активних хворих зросла до 105 тисяч з 93 тисяч осіб тижнем раніше. Майже 11 тисяч громадян госпіталізували.

Через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська та Сумська області нині перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки, інші області наразі "жовті".

У Кабміні прогнозують, що найближчим часом кількість нових хворих зростатиме.

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Водночас повідомляється, що з 8 січня, коли дозволили третю дозу Сovid-вакцини для всіх охочих, майже 100 тисяч українців уже отримали бустерне щеплення.

За інформацією МОЗ, минулого тижня було щеплено 552 тисячі громадян, а від початку кампанії з вакцинації зроблено 29,37 млн щеплень. Вакцинацією охоплено 15 млн українців, з яких 14,28 млн отримали дві дози.

Зеленський наголосив, що важливо провести чітку роз’яснювальну роботу серед громадян щодо необхідності вакцинації бустерною дозою. 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також повідомив, що в сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації, а на КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування облаштували модульний центр вакцинації.

Зеленський зазначив, що такий центр потрібно відкрити і на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області.

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація
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