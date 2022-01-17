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В Украине стремительно выросло количество больных Covid-19, и будет расти дальше – Кабмин

Понедельник, 17 января 2022, 16:23
Фото Эльдара Сарахмана, УП

На прошлой неделе в Украине стремительно увеличилось количество новых больных Covid-19 – недельное количество обнаруженных случаев выросло почти в два раза.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского

Дословно ОПУ: "По информации Кабинета министров, на прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых больных Covid-19 – недельное количество выявленных случаев выросло почти вдвое: 55 тысяч на прошлой неделе против 28 тысяч на позапрошлой".

Детали: Количество активных больных возросло до 105 тысяч (неделей ранее было 93 тысячи). Около 11 тысяч граждан госпитализировали.

Из-за превышения коэффициента новых больных Ивано-Франковская и Сумская области в сейчас находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности, остальные области "желтые".

В Кабмине прогнозируют, что в ближайшее время количество новых больных будет расти.

В то же время, сообщается, что с 8 января, когда разрешили третью дозу Covid-вакцины для всех желающих, почти 100 тысяч украинцев уже получили бустерную прививку.

По информации Минздрава, на прошлой неделе было привито 552 тысячи граждан, а с начала вакцинальной кампании сделано 29,37 млн ​​прививок. Вакцинацией охвачено 15 млн. украинцев, из которых 14,28 млн. получили две дозы.

Зеленский подчеркнул, что важно провести четкую разъяснительную работу среди граждан о необходимости вакцинации бустерной дозой.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также сообщил, что в сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации, а на КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения обустроили модульный центр вакцинации.

Зеленский отметил, что такой центр нужно создать и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинация


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