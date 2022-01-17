Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чиновник Держмитслужби збив на смерть 90-річну бабусю

Понеділок, 17 січня 2022, 16:17
Чиновник Держмитслужби збив на смерть 90-річну бабусю
усі фото: ДБР

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП за участі головного державного інспектора Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби України, під час якої загинула 90-річна жінка.

Джерело: ДБР

Деталі: Попередньо встановлено, що 17 січня у Хмельницькому митник за кермом власного авто наїхав на 90-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці.

Реклама:

Та загинула на місці.

Бюро наголошує, що водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Справу відкрили за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого", санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.

ВІДЕО ДНЯ
 

Українська правда
Теми: митницяДТПХмельницький
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
митниця
Дію "еЧерги" для проходження митниці незабаром поширять на автобуси та легковики
Від автомобілів до цигарок і лісоматеріалів: який конфіскат митники передають на оборону
Зеленський обіцяє податкову без податківців і митницю без митників
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: