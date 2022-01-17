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Чиновник Держмитслужби збив на смерть 90-річну бабусю

Понеділок, 17 січня 2022, 17:17
усі фото: ДБР

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП за участі головного державного інспектора Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби України, під час якої загинула 90-річна жінка.

Джерело: ДБР

Деталі: Попередньо встановлено, що 17 січня у Хмельницькому митник за кермом власного авто наїхав на 90-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці.

Та загинула на місці.

Бюро наголошує, що водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Справу відкрили за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого", санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.

 

Українська правда
Теми: митницяДТПХмельницький
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