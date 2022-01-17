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Чиновник Гостаможслужбы сбил насмерть 90-летнюю бабушку

Понедельник, 17 января 2022, 16:17
Чиновник Гостаможслужбы сбил насмерть 90-летнюю бабушку
все фото: ГБР

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП с участием главного государственного инспектора Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы Украины, во время которой погибла 90-летняя женщина.

Источник: ГБР

Детали: Предварительно установлено, что 17 января в Хмельницком таможенник за рулем собственного авто наехал на 90-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

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Но погибла на месте.

Бюро отмечает, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дело было открыто по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего", санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.

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Украинская правда
Темы: таможняДТПХмельницкий
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