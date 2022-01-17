Чиновник Гостаможслужбы сбил насмерть 90-летнюю бабушку

Сотрудники ДБР начали досудебное расследование по факту смертельного ДТП с участием главного государственного инспектора Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения Гостаможслужбы Украины, во время которой погибла 90-летняя женщина.

Источник: ДБР

Детали: Предварительно установлено, что 17 января в Хмельницком таможенник за рулем собственного авто наехал на 90-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Но погибла на месте.

Бюро отмечает, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дело было открыто по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего", санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.