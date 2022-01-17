Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США й ЄС передумали відключати Росію від SWIFT, готують інші санкції – Handelsblatt

Понеділок, 17 січня 2022, 17:25
США й ЄС передумали відключати Росію від SWIFT, готують інші санкції – Handelsblatt
Володимир Путін, фото Кремля

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

Про це повідомляє німецьке видання "Handelsblatt" із посиланням на урядові джерела, пише "Європейська правда".

"Американці та європейці вже кілька тижнів обговорюють, як реагувати у разі військової операції Росії проти України. ЄС погрожує Кремлю "масовими наслідками", але поки що не уточнив їх. Відключення Росії від системи SWIFT є дуже делікатним для учасників переговорів", – пише видання.

Реклама:

"Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій Захід більше не домінуватиме у середньостроковій перспективі", – додає Handelsblatt.

Газета зазначає, що натомість готуються адресні економічні санкції проти найбільших російських банків.

"Переговори між європейцями та США зараз зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків. Німеччина наполягає на винятках, щоб можна було оплачувати імпорт газу та нафти із Росії", -  йдеться у публікації.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора від SWIFT.

Тим часом, майбутній лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц застеріг від потенційного відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі нової агресії проти України.

Теми: санкціїРосіяСШАЄСгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
санкції
Затриманий у Швеції шпигун допомагав з експортом підсанкційних товарів до РФ
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: