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США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, готовят другие санкции – Handelsblatt

Понедельник, 17 января 2022, 18:25
Владимир Путин, фото Кремля

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.

Об этом сообщает немецкое издание "Handelsblatt" со ссылкой на правительственные источники, пишет "Европейская правда".

"Американцы и европейцы уже несколько недель обсуждают, как реагировать в случае военной операции России против Украины. ЕС угрожает Кремлю "массовыми последствиями", но пока не уточнил их. Отключение России от системы SWIFT очень деликатно для участников переговоров" ,– пишет издание.

"Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе", – добавляет Handelsblatt.

Газета отмечает, что готовятся адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.

"Переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России", - говорится в публикации.

Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Темы: санкцииРосcияСШАЕСденьги


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