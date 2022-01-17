США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, готовят другие санкции – Handelsblatt

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.

Об этом сообщает немецкое издание "Handelsblatt" со ссылкой на правительственные источники, пишет "Европейская правда".

"Американцы и европейцы уже несколько недель обсуждают, как реагировать в случае военной операции России против Украины. ЕС угрожает Кремлю "массовыми последствиями", но пока не уточнил их. Отключение России от системы SWIFT очень деликатно для участников переговоров" ,– пишет издание.

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"Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе", – добавляет Handelsblatt.

Газета отмечает, что готовятся адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.

"Переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России", - говорится в публикации.

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Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.