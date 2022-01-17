Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, готовят другие санкции – Handelsblatt

Понедельник, 17 января 2022, 17:25
США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, готовят другие санкции – Handelsblatt
Владимир Путин, фото Кремля

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.

Об этом сообщает немецкое издание "Handelsblatt" со ссылкой на правительственные источники, пишет "Европейская правда".

"Американцы и европейцы уже несколько недель обсуждают, как реагировать в случае военной операции России против Украины. ЕС угрожает Кремлю "массовыми последствиями", но пока не уточнил их. Отключение России от системы SWIFT очень деликатно для участников переговоров" ,– пишет издание.

Реклама:

"Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе", – добавляет Handelsblatt.

Газета отмечает, что готовятся адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.

"Переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России", - говорится в публикации.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Темы: санкцииРосcияСШАЕСденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
санкции
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: