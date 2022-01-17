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За вечір "мінують" третю станцію київського метро

Понеділок, 17 січня 2022, 20:46
За вечір мінують третю станцію київського метро
ФОТО TOV-TOB.LIVEJOURNAL.COM

Станції київського метро "Позняки", "Дарниця" та "Театральна" зачиняли для входу та виходу пасажирів через "мінування".

Джерело: teleram-канал Київського метрополітену, КМДА

Деталі: Зазначається, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

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Зараз на місці працюють правоохоронці, інформацію про відкриття опублікують після завершення перевірки.

Оновлено. Майже за годину повідомили, що станцію оглянули, вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Після цього ще через 30 хвилин надійшло повідомлення про "мінування" станції "Дарниця". Унаслідок перевірки вибухотехніки не знайшли вибухівку.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 21:30 надійшло повідомлення про "мінування" станції "Театральна". Наразі столичні правоохоронці перевіряють повідомлення, а станцію закрили на вхід та вихід.

Українська правда
Теми: Київметромінування
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