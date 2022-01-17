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За вечер "минируют" третью станцию киевского метро

Понедельник, 17 января 2022, 20:46
За вечер минируют третью станцию киевского метро
ФОТО TOV-TOB.LIVEJOURNAL.COM

Станции киевского метро "Позняки", "Дарница" и "Театральная" закрывали для входа и выхода пассажиров из-за "минирования".

Источник: КГГА

Детали: Отмечается, что пришел анонимный звонок о минировании.

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Сейчас на месте работают стражи порядка, информацию об открытии опубликуют после завершения проверки.

Обновлено. Почти через час сообщили, что станцию ​​осмотрели, взрывоопасных предметов не нашли.

После этого еще через 30 минут поступило сообщение о "минировании" станции "Дарница".В результате проверки взрывотехники не подтвердили подозрение в минировании.

ВИДЕО ДНЯ

Около 21:30 поступило сообщение о "минировании" станции "Театральная". Пока столичные правоохранители проверяют сообщения, а станцию закрыли на вход и выход.

Украинская правда
Темы: Киевметроминирование
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