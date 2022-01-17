За вечер "минируют" третью станцию киевского метро
Понедельник, 17 января 2022, 20:46
Станции киевского метро "Позняки", "Дарница" и "Театральная" закрывали для входа и выхода пассажиров из-за "минирования".
Источник: КГГА
Детали: Отмечается, что пришел анонимный звонок о минировании.
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Сейчас на месте работают стражи порядка, информацию об открытии опубликуют после завершения проверки.
Обновлено. Почти через час сообщили, что станцию осмотрели, взрывоопасных предметов не нашли.
После этого еще через 30 минут поступило сообщение о "минировании" станции "Дарница".В результате проверки взрывотехники не подтвердили подозрение в минировании.
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Около 21:30 поступило сообщение о "минировании" станции "Театральная". Пока столичные правоохранители проверяют сообщения, а станцию закрыли на вход и выход.
Украинская правда