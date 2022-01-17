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Київ розпочав передарбітражні консультації з ЄС через порушення Польщею Угоди про асоціацію

Понеділок, 17 січня 2022, 18:20
Київ розпочав передарбітражні консультації з ЄС через порушення Польщею Угоди про асоціацію
ФОТО: EASYFOTOSTOCK/EASTNEWS

Україна подала запит на консультації з Європейським Союзом у зв’язку із запровадженими Польщею обмеженнями для транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС.

Цю інформацію, що наразі не оприлюднюється публічно, Європейській правді підтвердили три джерела в уряді, причетні до цього процесу.

У відповідності до Угоди про асоціацію (статті 305-306), початок цих консультацій є першим формальним кроком до арбітражної суперечки через, як переконані в українському уряді, невиконання Євросоюзом своїх договірних зобов’язань.

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Попри те, що формально уряд готується до суперечки з усім ЄС, реально наразі йдеться про порушення з боку одного із його членів – Польщі. "Це був вимушений крок, адже 2021 рік став максимально критичним у автомобільній історії Україна-Польща", - пояснив один зі співрозмовників ЄвроПравди.

Проблема полягає у тому, що Польща обмежує проїзд українських вантажівок з товарами, виробленими для експорт – як до польських покупців, так і транзитом до інших держав. Уряд Польщі не видає необхідну кількість дозволів для українських перевізників. В Мінінфраструктури оцінюють збитки українських експортерів у суму "близько 500 млн євро минулого року" та прогнозують зростання збитків у 2022 році.

В уряді, попри публічні оптимістичні заяви, не надто розраховують на мирне владнання суперечки, адже усі попередні спроби переконати Польщу виконати її зобов’язання завершилися нічим, і публічні попередження з боку України також не мали впливу на позицію Варшави.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про це читайте у статті "Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом"

Раніше в історії українсько-європейських відносин вже мав місце арбітраж, того разу – через порушення УА з боку України. Йдеться про запроваджену Києвом заборону на експорт необробленої деревини, яка, втім, не допомогла зупинити безконтрольні вирубки у Карпатах.

Теми: ПольщаЄС
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