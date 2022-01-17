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Киев начал передарбитражные консультации с ЕС из-за нарушения Польшей Соглашения об ассоциации

Понедельник, 17 января 2022, 19:20
ФОТО: EASYFOTOSTOCK/EASTNEWS

Украина подала запрос на консультации с Европейским Союзом в связи с введенными Польшей ограничениями по транспортировке товаров украинскими перевозчиками в ЕС.

Эту информацию, которая пока не обнародуется публично, Европейской правде подтвердили три источника в правительстве, причастные к процессу.

В соответствии с Соглашением об ассоциации (статьи 305-306), начало этих консультаций является первым формальным шагом к арбитражному спору из-за, как убеждены в украинском правительстве, невыполнения Евросоюзом своих договорных обязательств.

Несмотря на то, что формально правительство готовится к спору со всем ЕС, реально пока речь идет о нарушении со стороны одного из его членов – Польши. "Это был вынужденный шаг, ведь 2021 стал максимально критическим в автомобильной истории Украина-Польша", - пояснил один из собеседников ЕвроПравды.

Проблема заключается в том, что Польша ограничивает проезд украинских грузовиков с товарами, производимыми для экспорта – как к польским покупателям, так и транзитом в другие государства. Правительство Польши не выдает необходимое количество разрешений украинским перевозчикам. В Мининфраструктуры оценивают убытки украинских экспортеров в сумму "около 500 млн. евро в прошлом году" и прогнозируют рост убытков в 2022 году.

В правительстве, несмотря на публичные оптимистические заявления, не слишком рассчитывают на мирное разрешение спора, ведь все предыдущие попытки убедить Польшу выполнить ее обязательства завершились ничем, и публичные предупреждения со стороны Украины также не оказали влияния на позицию Варшавы.

Детальнее об этом читайте в статье "Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом"

Ранее в истории украинско-европейских отношений уже имел место арбитраж, в тот раз – из-за нарушений Соглашения со стороны Украины. Речь идет о введенном Киевом запрете на экспорт необработанной древесины, которая, впрочем, не помогла остановить бесконтрольные вырубки в Карпатах.

Темы: ПольшаЕС


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