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Поліція затримала кримінального авторитета: вимагав у підприємця рекетом 250 тис. доларів

Понеділок, 17 січня 2022, 19:31
Затримання чоловіка правоохоронцями. Фото: пресслужба нацполіції

Оперативники поліції затримали в Харкові 54-річного чоловіка, який погрожував розправою та вимагав у підприємця 250 тисяч доларів.

Джерело: пресслужба Національної поліції, пресслужба Харківської обласної прокуратури

Дослівно: "Кримінальний авторитет" погрозами фізичної розправи та знищення майна змушував місцевого підприємця віддати йому 250 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Процес вимагання та отримання частини обумовленої суми зафіксували поліцейські відповідно до чинного законодавства.

Сьогодні, 17 січня, оперативники, слідчі обласної поліції за силової підтримки КОРД затримали фігуранта під час отримання коштів. З місця події вилучили 150 тис. дол. США".

Деталі: Затриманому розглядають повідомлення про підозру у вимаганні. За цією статтею, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Затримання здійснювали оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі Службою безпеки та підрозділом КОРД.

Вилучені 150 тисяч доларів, які вимагав чоловік у підприємця
Вилучені 150 тисяч доларів, які вимагав чоловік у підприємця
Фото: пресслужба Нацполіції
Затримання чоловіка в ході рекету
Затримання чоловіка в ході рекету
Фото: пресслужба Нацполіції

Українська правда
Теми: ХарківкриміналполіціяСБУ
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