Полиция задержала криминального авторитета: вымогал у предпринимателя рэкетом 250 тыс. долларов

Оперативники полиции задержали в Харькове 54-летнего мужчину, который угрожал расправой и вымогал у предпринимателя 250 тысяч долларов.

Источник: пресс-служба Национальной полиции, пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Дословно: "Уголовный авторитет" угрозами физической расправы и уничтожения имущества заставлял местного предпринимателя отдать ему 250 тысяч долларов США несуществующего долга. Процесс вымогательства и получения части оговоренной суммы зафиксировали полицейские в соответствии с действующим законодательством.

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Сегодня, 17 января, оперативники, следователи областной полиции при силовой поддержке КОРД задержали фигуранта при получении средств. С места происшествия изъяли 150 тыс. дол. США".

Детали: Задержанному рассматривают вручение сообщения о подозрении в вымогательстве. По этой статье ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Задержание осуществляли оперативники управления стратегических расследований Нацполиции совместно со Службой безопасности и подразделением КОРД.

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Изъятые 150 тысяч долларов, которые вымогал задержанный у предпринимателя Фото: пресс-служба Нацполиции