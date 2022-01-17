Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция задержала криминального авторитета: вымогал у предпринимателя рэкетом 250 тыс. долларов

Понедельник, 17 января 2022, 18:31
Полиция задержала криминального авторитета: вымогал у предпринимателя рэкетом 250 тыс. долларов

Оперативники полиции задержали в Харькове 54-летнего мужчину, который угрожал расправой и вымогал у предпринимателя 250 тысяч долларов.

Источник: пресс-служба Национальной полиции, пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Дословно: "Уголовный авторитет" угрозами физической расправы и уничтожения имущества заставлял местного предпринимателя отдать ему 250 тысяч долларов США несуществующего долга. Процесс вымогательства и получения части оговоренной суммы зафиксировали полицейские в соответствии с действующим законодательством.

Реклама:

Сегодня, 17 января, оперативники, следователи областной полиции при силовой поддержке КОРД задержали фигуранта при получении средств. С места происшествия изъяли 150 тыс. дол. США".

Детали: Задержанному рассматривают вручение сообщения о подозрении в вымогательстве. По этой статье ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Задержание осуществляли оперативники управления стратегических расследований Нацполиции совместно со Службой безопасности и подразделением КОРД.

ВИДЕО ДНЯ
Изъятые 150 тысяч долларов, которые вымогал задержанный у предпринимателя
Изъятые 150 тысяч долларов, которые вымогал задержанный у предпринимателя
Фото: пресс-служба Нацполиции
Задержание преступника в ходе рэкета
Задержание преступника в ходе рэкета
Фото: пресс-служба Нацполиции

Украинская правда
Темы: ХарьковкриминалполицияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Харьков
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: