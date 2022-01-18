Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада направила в Україну елітний спецназ – ЗМІ

Вівторок, 18 січня 2022, 02:47
Канада направила в Україну елітний спецназ – ЗМІ
Спецпризначенці CSOR, фото Getty Images

Канада направила в Україну невелику групу силовиків елітного підрозділу збройних сил Канадський полк спеціальних операцій (CSOR).

Джерело: канадський телеканал Global News із посиланням на співрозмовників в уряді

Деталі: Як повідомляють джерела, присутність в Україні канадських спецпризначенців – це спроба НАТО стримати російську агресію в Україні та визначити шляхи допомоги українському уряду.

Реклама:

Підрозділ також отримав завдання допомогти розробити план евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення Росії.

За словами речниці полку Ембер Біно, вищезгаданий канадський спецназ працює в Україні ще з 2020 року. Він спеціалізується на тренуванні, а також на перевірці інструкторів та військового керівництва.

Водночас джерела повідомили Global News, що мета останнього контингенту спецназу, який вирушив до України приблизно 9 січня, не тренування.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КанадаУкраїнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: