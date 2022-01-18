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Канада направила в Україну елітний спецназ – ЗМІ

Вівторок, 18 січня 2022, 03:47
Спецпризначенці CSOR, фото Getty Images

Канада направила в Україну невелику групу силовиків елітного підрозділу збройних сил Канадський полк спеціальних операцій (CSOR).

Джерело: канадський телеканал Global News із посиланням на співрозмовників в уряді

Деталі: Як повідомляють джерела, присутність в Україні канадських спецпризначенців – це спроба НАТО стримати російську агресію в Україні та визначити шляхи допомоги українському уряду.

Підрозділ також отримав завдання допомогти розробити план евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення Росії.

За словами речниці полку Ембер Біно, вищезгаданий канадський спецназ працює в Україні ще з 2020 року. Він спеціалізується на тренуванні, а також на перевірці інструкторів та військового керівництва.

Водночас джерела повідомили Global News, що мета останнього контингенту спецназу, який вирушив до України приблизно 9 січня, не тренування.

Теми: КанадаУкраїнаармія
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