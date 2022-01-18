Канада направила в Украину элитный спецназ – СМИ

Канада направила в Украину небольшую группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил Канадский полк специальных операций (CSOR).

Источник: канадский телеканал Global News со ссылкой на собеседников в правительстве

Как сообщают источники, присутствие в Украине канадских спецназовцев – это попытка НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить пути помощи украинскому правительству.

Подразделение также получило задачу помочь разработать план эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения России.

По словам пресс-секретаря полка Эмбер Бино, вышеупомянутый канадский спецназ работает в Украине еще с 2020 года. Он специализируется на тренировках, а также на проверке инструкторов и военного руководства.

В то же время, источники сообщили Global News, что цель последнего контингента спецназа, который отбыл в Украину примерно 9 января, не тренировки.