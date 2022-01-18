Зеленський зустрівся з сенаторами США: пообіцяли Україні летальну зброю

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США. Один з сенаторів пообіцяв Україні летальну зброю.

Джерело: сайт президента, Інтерфакс-Україна

Деталі: до складу якої увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер.

Зеленський поінформував сенаторів про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації та запобіганню подальшій агресії РФ.

Він заявив про необхідність підготовки превентивного пакету санкцій проти Росії для протидії агресії.

Також президент звернув увагу на те, що РФ продовжує проводити активну кампанію з паспортизації українців на окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян".

Виступаючи на пресбрифінгу в Києві, сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну США нададуть Україні летальну зброю, і Росія "заплатить ціну".

Пряма мова Блюменталя: "Я думаю, Володимир Путін зробив найбільшу помилку у своїй кар'єрі, недооцінивши, наскільки хоробро народ України боротиметься з ним, якщо він вторгнеться. Ми введемо дуже болючі економічні санкції, але ще важливіше те, що ми дамо народу України летальну зброю, яку вони потребують для того, щоб захищати свої життя. Чи це буде Javelin або Stinger, або стрілецька зброя, або катери - Росія заплатить ціну, будуть наслідки".

Більше деталей: Під час розмови з Зеленським всі сенатори погодились, що газопровід "Північний потік – 2" є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому.