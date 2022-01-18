Зеленский встретился с сенаторами США: пообещали Украине летальное оружие

Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Один из сенаторов пообещал Украине летальное оружие.

Источник: сайт президента, Интерфакс-Украина

Детали: В состав делегации вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

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Зеленский проинформировал сенаторов о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ.

Он заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против России для противодействия агрессии.

Также президент обратил внимание, что РФ продолжает проводить активную кампанию по паспортизации украинцев на оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан".

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Выступая на пресс-брифинге в Киеве сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения России в Украину США предоставят Украине летальное оружие, и Россия "заплатит цену".

Прямая речь Блюменталя: "Я думаю, Владимир Путин сделал наибольшую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться с ним, если он вторгнется. Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, в котором они нуждаются для того, чтобы защищать свои жизни. Будет ли это Javelin или Stinger, или стрелковое оружие, или катера - Россия заплатит цену, будут последствия".

Больше деталей: Во время разговора с Зеленским все сенаторы согласились, что газопровод "Северный поток – 2" является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом.