Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский встретился с сенаторами США: пообещали Украине летальное оружие

Вторник, 18 января 2022, 04:43
Зеленский принимает делегацию Конгресса, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Один из сенаторов пообещал Украине летальное оружие.

Источник: сайт президента, Интерфакс-Украина

Детали: В состав делегации вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

Зеленский проинформировал сенаторов о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ.

Он заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против России для противодействия агрессии.

Также президент обратил внимание, что РФ продолжает проводить активную кампанию по паспортизации украинцев на оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан".

Выступая на пресс-брифинге в Киеве сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения России в Украину США предоставят Украине летальное оружие, и Россия "заплатит цену".

Прямая речь Блюменталя: "Я думаю, Владимир Путин сделал наибольшую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться с ним, если он вторгнется. Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, в котором они нуждаются для того, чтобы защищать свои жизни. Будет ли это Javelin или Stinger, или стрелковое оружие, или катера - Россия заплатит цену, будут последствия".

Больше деталей: Во время разговора с Зеленским все сенаторы согласились, что газопровод "Северный поток – 2" является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

Украинская правда
Темы: СШАЗеленскийУкраинаоружие


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украину прибыло еще 80 тонн оружия от США

Порошенко заявил, что Зеленский не пускает его за границу

Президент Армении подал в отставку

Блинкен отверг идею введения санкций против России сейчас: подорвет сдерживание

В ОП прокомментировали данные британской разведки о планах РФ на Мураева

Санаторий ГУД уплатил 1,8 млн грн налогов в России в 2021 году

Все новости...
США
Директор ЦРУ посетил Украину – CNN
США до сих пор рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT – СМИ
Лавров ответил на заявление США о подготовке провокации РФ для вторжения в Украину
Последние новости
22:33
Почти переворот: в Буркина-Фасо военные устроили бунт
21:57
В Украину прибыло еще 80 тонн оружия от США
21:37
Возле границы с Румынией снова нашли застреленным пограничника
21:17
Порошенко заявил, что Зеленский не пускает его за границу
20:44
Никто не обвиняет украинскую власть в затягивании с САП – Кулеба
20:29
Утечки данных из "Дии" не было – киберполиция
19:55
Заявления премьера Баварии подрывают усилия для предотвращения агрессии РФ – МИД
19:36
Глава МИД о помощи Эрдогана: Мы приветствуем любое посредничество
19:16
Признание Россией "ЛНР" и "ДНР" будет ее выходом из Минских договоренностей – Кулеба
18:41
Новости экономики: государство заплатило Ахметову по долгам, история со "сливом" данных из Дии
Все новости...