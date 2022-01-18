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Директор ЦРУ таємно відвідав Україну: говорив із Зеленським – CNN

Вівторок, 18 січня 2022, 05:10
Директор ЦРУ таємно відвідав Україну: говорив із Зеленським – CNN
Вільям Бернс, фото Getty Images

Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс 12 січня відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: CNN у Twitter і на сайті

Деталі: Від своїх джерел видання дізналося, що минулої середи 12 січня глава ЦРУ перебував з візитом в Україні.

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Тут він зустрівся з керівництвом української військової розвідки, і вони обговорили, наскільки великі ризики вторгнення Росії до України.

Також ситуацію, що скалася, і шляхи виходу з неї Бернс обговорив із Зеленським.

CNN нагадує, що директор ЦРУ служив ключовим посередником між США, Росією та Україною протягом останніх кількох місяців, коли РФ стягувала свої сили до українського кордону.

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Що було раніше: На початку листопада 2021 року Бернс літав до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських  військ біля кордону України".

Теми: СШАрозвідкаУкраїнаЗеленський
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