Директор ЦРУ таємно відвідав Україну: говорив із Зеленським – CNN

Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс 12 січня відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: CNN у Twitter і на сайті

Деталі: Від своїх джерел видання дізналося, що минулої середи 12 січня глава ЦРУ перебував з візитом в Україні.

Тут він зустрівся з керівництвом української військової розвідки, і вони обговорили, наскільки великі ризики вторгнення Росії до України.

Також ситуацію, що скалася, і шляхи виходу з неї Бернс обговорив із Зеленським.

CNN нагадує, що директор ЦРУ служив ключовим посередником між США, Росією та Україною протягом останніх кількох місяців, коли РФ стягувала свої сили до українського кордону.

Що було раніше: На початку листопада 2021 року Бернс літав до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України".