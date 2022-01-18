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Директор ЦРУ тайно посетил Украину – CNN

Вторник, 18 января 2022, 05:10
Директор ЦРУ тайно посетил Украину – CNN
Уильям Бернс, фото Getty Images

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс 12 января посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: CNN в Twitter и на сайте

Детали: От своих источников издание узнало, что в прошлую среду 12 января глава ЦРУ находился с визитом в Украине. Здесь он встретился с руководством украинской военной разведки, и они обсудили, насколько велики риски вторжения России в Украину.

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Также сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее Бернс обговорил с Зеленским.

CNN напоминает, что директор ЦРУ служил ключевым посредником между США, Россией и Украиной в течение последних нескольких месяцев, когда РФ стягивала свои силы к украинской границе.

Что было раньше: В начале ноября 2021 года Бернс летал в Москву, чтобы "предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины".

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Темы: СШАразведкаУкраинаЗеленский
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