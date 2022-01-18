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В Україні майже 9 тисяч випадків Covid-19 за добу, найбільше у Києві

Вівторок, 18 січня 2022, 07:22
В Україні майже 9 тисяч випадків Covid-19 за добу, найбільше у Києві
ФОТО: GETTY IMAGES

В Україні за добу 17 січня зафіксували 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Крім того, за попередню добу госпіталізували 1 125 осіб, підтвердили 188 летальних випадків, одужала 5 761 особа.

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Серед хворих за минулу добу коронавірус підтвердили у 811 дітей та у 304 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання зафіксували у Києві (972), Львівській (870), Харківській (678), Івано-Франківській (640), Чернівецькій (475) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 768 088 разів, зареєстровано 98 549 смертей від Covid та 3 561 923 одужання.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірускарантинУкраїнавакцинація
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