Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине почти 9 тысяч случаев Covid-19 в сутки, больше всего в Киеве

Вторник, 18 января 2022, 07:22
В Украине почти 9 тысяч случаев Covid-19 в сутки, больше всего в Киеве
ФОТО: GETTY IMAGES

В Украине за сутки 17 января зафиксировали 8558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Кроме того, за предыдущие сутки госпитализировали 1 125 человек, подтвердили 188 летальных исходов, выздоровел 5 761 человек.

Реклама:

Среди больных за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 811 детей и 304 медработников.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Киеве (972), Львовской (870), Харьковской (678), Ивано-Франковской (640), Черновицкой (475) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 768 088 раз, зарегистрировано 98 549 смертей от Covid и 3 561 923 выздоровления.

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирускарантинУкраинавакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Covid-2019
Южная Корея отложила ослабление ограничений из-за вспышки COVID-19
Ученые выяснили, какая распространенная привычка увеличивает риск заразиться COVID-19
Ученые выяснили, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: