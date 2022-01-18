В Украине почти 9 тысяч случаев Covid-19 в сутки, больше всего в Киеве

В Украине за сутки 17 января зафиксировали 8558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Кроме того, за предыдущие сутки госпитализировали 1 125 человек, подтвердили 188 летальных исходов, выздоровел 5 761 человек.

Реклама:

Среди больных за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 811 детей и 304 медработников.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Киеве (972), Львовской (870), Харьковской (678), Ивано-Франковской (640), Черновицкой (475) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 768 088 раз, зарегистрировано 98 549 смертей от Covid и 3 561 923 выздоровления.