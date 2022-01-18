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Бустерну вакцину вкололи більше 100 тисяч українців

Вівторок, 18 січня 2022, 08:48
ФОТО КМДА

У понеділок 17 січня в Україні 80 921 людина отримала щеплення проти Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Серед вакцинованих за 17 січня першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей.

Загалом проведено 29 453 298 щеплень.

Українська правда
Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусУкраїна
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