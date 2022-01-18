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Бустерную вакцину укололи более 100 тысяч украинцев

Вторник, 18 января 2022, 08:48
ФОТО КГГА

В понедельник 17 января в Украине 80 921 человек получил прививку против Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди вакцинированных за 17 января первую дозу получили 29 847 человек, вторую дозу - 36 223 человека, дополнительную дозу получили 456 человек, бустерную дозу - 14 395 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 022 924 человека, из них получили первую дозу – 15 022 922 человека, получили две дозы – 14 306 743 человека, получили дополнительную дозу – 10 073 человека, бустерную дозу – 113 560 человек.

В общей сложности проведено 29 453 298 прививок.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусУкраина


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