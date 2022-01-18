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В Україні прогнозують невеликий сніг та штормовий вітер

Вівторок, 18 січня 2022, 09:13
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО UNSPLASH

На території України 18 січня прогнозують хмарну погоду із невеликим снігом, а на дорогах місцями ожеледиця.

Джерело: Український гідрометцентр

Деталі: У більшості областей України на погодні умови 18 січня впливатимуть північні циклони, тому переважатиме хмарна та волога погода, а опади випадатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу.

Протягом 18 січня утримається поривчастий північно-західний вітер, пориви досягатимуть значень 15-20 м/с.

Через вітер синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності, жовтий).

 

Повідомляється, що температурні зміни у вівторок будуть незначними, а от 19 січня трохи похолоднішає.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на крайньому півдні та сході країни протягом доби близько 0°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу.

На більшій частині території країни невеликий сніг, а на дорогах місцями ожеледиця.

Крім того, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 18 січня на високогір'ях східної частини Закарпатської області очікується та Івано-Франкiвської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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