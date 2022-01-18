В Украине прогнозируют небольшой снег и штормовой ветер

На территории Украины 18 января прогнозируют облачную погоду с небольшим снегом, а на дорогах местами гололедица.

Источник: Украинский гидрометцентр

Детали: В большинстве областей Украины на погодные условия 18 января будут влиять северные циклоны, поэтому будет преобладать облачная и влажная погода, а осадки будут выпадать в виде снега и мокрого снега.

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В течение 18 января удержится порывистый северо-западный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Из-за ветра синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности, желтый).

Сообщается, что температурные изменения во вторник будут незначительными, а вот 19 января похолодает.

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Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла; на крайнем юге и востоке страны в течение суток около 0°; в Карпатах ночью 8-13°, днем ​​4-9° мороза.

На большей части территории страны небольшой снег, а на дорогах местами гололедица.

Кроме того, в связи со снегопадами и вьюгами 18 января на высокогорьях восточной части Закарпатской области ожидается и Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).