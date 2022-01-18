Головного спеціаліста "Укргазвидобування" затримали на хабарі: вимагав 600 тисяч

Правоохоронці викрили посадовця АТ "Укргазвидобування" на вимаганні 600 тисяч гривень хабара.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, СБУ

Деталі: За даними силовиків йдеться про головного фахівця сектору закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування", 38-річного уродженця Полтавщини.

Реклама:

Згідно з матеріалами досудового розслідування, АТ "Укргазвидобування" уклало з підприємством ряд договорів щодо поставки спецодягу протягом 90 днів з дати їх укладання.

Однак через обставини, які не залежали від підприємства, виконання умов договорів у встановлені строки виявилось неможливим.

За даними СБУ, посадовці "Укргазвидобування" штучно затягували терміни із надання постачальникам специфікацій необхідних товарів.

ВІДЕО ДНЯ

Фірма направила на адресу АТ відповідні листи з проханням підписання додаткових угод до договорів з метою перенесення строків їх виконання.

У свою чергу, посадовець "Укргазвидобування" зустрівся із представником підприємства та повідомив, що за безперешкодне підписання додаткових угод та перенесення строків поставки продукції необхідно надати йому 600 тисяч гривень.

фото сбу

Посадовця затримали після отримання ним першої частини хабаря - 400 000 гривень.

Затриманому оголосили підозру. Повідомляється, що суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави (120 тисяч -ред.).

Вказується, що наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування корупційної схеми.