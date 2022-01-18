Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Головного спеціаліста "Укргазвидобування" затримали на хабарі: вимагав 600 тисяч

Вівторок, 18 січня 2022, 12:03
фото прокуратури

Правоохоронці викрили посадовця АТ "Укргазвидобування" на вимаганні 600 тисяч гривень хабара.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, СБУ

Деталі: За даними силовиків йдеться про головного фахівця сектору закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування", 38-річного уродженця Полтавщини.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, АТ "Укргазвидобування" уклало з підприємством ряд договорів щодо поставки спецодягу протягом 90 днів з дати їх укладання.

Однак через обставини, які не залежали від підприємства, виконання умов договорів у встановлені строки виявилось неможливим.

За даними СБУ, посадовці "Укргазвидобування"  штучно затягували терміни із надання постачальникам специфікацій необхідних товарів.

Фірма направила на адресу АТ відповідні листи з проханням підписання додаткових угод до договорів з метою перенесення строків їх виконання.

У свою чергу, посадовець "Укргазвидобування" зустрівся із представником підприємства та повідомив, що за безперешкодне підписання додаткових угод та перенесення строків поставки продукції необхідно надати йому 600 тисяч гривень.

 
фото сбу

Посадовця затримали після отримання ним першої частини хабаря - 400 000 гривень.

 

Затриманому оголосили підозру. Повідомляється, що суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Вказується, що наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування корупційної схеми.

Українська правда
Теми: хабарКиїв
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США і зобов’язав вивезти їхні сім’ї

Масштаб відповіді не має залежати від масштабу вторгнення РФ – Кулеба

В Україну прибуло ще 80 тонн зброї від США

Порошенко заявив, що Зеленський не пускає його за кордон

Президент Вірменії подав у відставку

Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз: підірве стримування

Усі новини...
хабар
Арештували посадовця ОГП, якого впіймали на вимаганні хабаря у 4 млн
ВАКС засудив до 5 років в'язниці колишнього прокурора за хабарництво
Хабарі з ветеранів АТО/ООС: організатору схеми оголосили нову підозру
Останні новини
07:15
Окупанти 10 разів гатили по позиціях ЗСУ, поранено українського воїна
06:38
За добовим приростом Covid у світі лідирує Індія
05:45
фотоУкраїнці під посольством Росії у Вашингтоні вимагали: "Зупиніть Путіна зараз!"
04:48
Агресія проти України, Covid, тероризм: Держдеп закликав громадян США не їхати в Росію
03:52
Байден може розмістити тисячі військових у Східній Європі – NYT
03:10
Шольц про війська РФ на кордоні України: "Це загроза миру та безпеці в Європі"
02:22
Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США і зобов’язав вивезти їхні сім’ї
01:50
ВООЗ прогнозує спад пандемії Covid у Європі
00:59
ІДІЛ взяв на себе відповідальність за вибух мікроавтобуса в Афганістані
00:32
У Карпатах рятувальники доставили в населений пункт туристів, яких накрила лавина
Усі новини...