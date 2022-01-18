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Главного специалиста "Укргазвыдобування" задержали на взятке: требовал 600 тысяч

Вторник, 18 января 2022, 12:03
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили должностное лицо АО "Укргазвыдобування" на вымогательстве 600 тысяч гривен взятки.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, СБУ

Детали: По данным силовиков, речь идет о главном специалисте сектора закупки материалов АО "Укргазвыдобування", 38-летнем уроженце Полтавщины.

Согласно материалам досудебного расследования, АО "Укргазвыдобування" заключило с предприятием ряд договоров по поставке спецодежды в течение 90 дней с даты их заключения.

Однако из-за обстоятельств, которые не зависели от предприятия, выполнение условий договоров в установленные сроки оказалось невозможным.

По данным СБУ, чиновники "Укргазвыдобування" искусственно затягивали сроки по предоставлению поставщикам спецификаций необходимых товаров.

Фирма направила в адрес АО соответствующие письма с просьбой о подписании дополнительных соглашений к договорам с целью переноса сроков их выполнения.

В свою очередь, чиновник "Укргазвыдобування" встретился с представителем предприятия и сообщил, что за беспрепятственное подписание дополнительных соглашений и перенос сроков поставки продукции необходимо предоставить ему 600 тысяч гривен.

 
фото сбу

Чиновника задержали после получения им первой части взятки – 400 000 гривен.

 

Задержанному объявлено подозрение. Сообщается, что суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Указывается, что продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы.

Украинская правда
Темы: взяткаКиев


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