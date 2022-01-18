Кожен другий француз очікує переобрання Макрона на другий термін
Майже половина жителів Франції очікує на переобрання глава держави Еммануеля Макрона на другий термін на виборах весною.
Про це свідчать дані опитування для телеканалу BFM-TV, повідомляє "Європейська правда".
Менш ніж за три місяці до першого туру президентських виборів майже кожен другий француз прогнозує перемогу чинного президента. Жоден інший кандидат не наближається до його показників.
Згідно з результатами, 48% респондентів впевнені, що Макрон збереже пост президента Франції.
У перемогу кандидатки від "Республіканців" Валері Пекресс чи лідерки ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен вірять по 14% опитаних.
6% вважають за ймовірну перемогу кандидата суперечливого публіциста Еріка Земмура.
Прогнози французів досить добре відображають опитування громадської думки останніх тижні, за якими Еммануель Макрон в основному лідирує.
Як повідомлялося, 50% французів вважають кандидатку у президенти Марін Ле Пен "загрозою для демократії", а про Еріка Земмура такої думки 62%.
Вибори президента Франції відбудуться весною 2022 року.