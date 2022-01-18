Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Каждый второй француз ожидает переизбрания Макрона на второй срок

Вторник, 18 января 2022, 12:11

Почти половина жителей Франции ожидает переизбрания главы государства Эммануэля Макрона на второй срок на выборах весной.

Об этом свидетельствуют данные опроса для телеканала BFM-TV, сообщает "Европейская правда".

Менее чем за три месяца до первого тура президентских выборов почти каждый второй француз предсказывает победу действующего президента. Ни один другой кандидат не приближается к его показателям.

Согласно результатам, 48% респондентов уверены, что Макрон сохранит пост президента Франции.

В победу кандидатки от "Республиканцев" Валери Пекресс или лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен верят по 14% опрошенных.

6% считают вероятной победой кандидата противоречивого публициста Эрика Земмура.

Прогнозы французов достаточно хорошо отражают опросы общественного мнения в последние недели, по которым Эммануэль Макрон в основном лидирует.

Как сообщалось, 50% французов считают кандидатку в президенты Марин Ле Пен "угрозой для демократии", а об Эрике Земмуре такого мнения 62%.

Выборы президента Франции пройдут весной 2022 года.

Темы: МакронФранция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Госдеп разрешил уехать из Украины дипломатам США и обязал вывезти их семьи

Масштаб ответа не должен зависеть от масштаба вторжения РФ – Кулеба

В Украину прибыло еще 80 тонн оружия от США

Порошенко заявил, что Зеленский не пускает его за границу

Президент Армении подал в отставку

Блинкен отверг идею введения санкций против России сейчас: подорвет сдерживание

Все новости...
Макрон
Макрон заявил, что хочет "разозлить" непривитых
Макрон: Следующие недели во Франции будут тяжелыми
Путин и Макрон поговорили об Украине и "гарантиях безопасности" для РФ
Последние новости
06:38
По суточному приросту Covid в мире лидирует Индия
05:45
фотоУкраинцы под посольством России в Вашингтоне требовали: "Остановите Путина сейчас!"
04:48
Агрессия против Украины, Covid, терроризм: Госдеп призвал граждан США не ехать в Россию
03:52
Байден может разместить тысячи военных в Восточной Европе – NYT
03:10
Шольц о войсках РФ на границе Украины: "Это угроза миру и безопасности в Европе"
02:22
Госдеп разрешил уехать из Украины дипломатам США и обязал вывезти их семьи
01:50
ВОЗ прогнозирует спад пандемии Covid в Европе
00:59
ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв микроавтобуса в Афганистане
00:32
В Карпатах спасатели доставили в населенный пункт туристов, которых накрыла лавина
23:58
Эстония передаст Украине "десятки и десятки" американских Javelin
Все новости...