Каждый второй француз ожидает переизбрания Макрона на второй срок

Почти половина жителей Франции ожидает переизбрания главы государства Эммануэля Макрона на второй срок на выборах весной.

Об этом свидетельствуют данные опроса для телеканала BFM-TV, сообщает "Европейская правда".

Менее чем за три месяца до первого тура президентских выборов почти каждый второй француз предсказывает победу действующего президента. Ни один другой кандидат не приближается к его показателям.

Согласно результатам, 48% респондентов уверены, что Макрон сохранит пост президента Франции.

В победу кандидатки от "Республиканцев" Валери Пекресс или лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен верят по 14% опрошенных.

6% считают вероятной победой кандидата противоречивого публициста Эрика Земмура.

Прогнозы французов достаточно хорошо отражают опросы общественного мнения в последние недели, по которым Эммануэль Макрон в основном лидирует.

Как сообщалось, 50% французов считают кандидатку в президенты Марин Ле Пен "угрозой для демократии", а об Эрике Земмуре такого мнения 62%.

Выборы президента Франции пройдут весной 2022 года.