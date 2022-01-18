Після глави ЦРУ в Україну несподівано їде держсекретар США
19 січня в Україну з візитом прибуде Держсекретар США Ентоні Блінкен.
Джерело: поінформовані співрозмовники "Української правди" у дипломатичних колах, джерело "Європейської правди" у Держдепартаменті США.
Деталі: За словами співрозмовника УП, у Блінкена запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про порядок денний візиту ще не оголошено, однак, за словами джерел, на переговорах з українськими посадовцями мова йтиме про російську загрозу.
"На переговорах буде йтися про Росію, про військове скупчення біля кордонів України. Це - головна причина його приїзду", - розповів співрозмовник видання.
Інше джерело зазначило, що візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.
Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.
Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні.
Згодом Держдеп підтвердив офіційно, що Блінкен відвідає Київ та Берлін з 18 по 20 січня 2022 року.
Нагадаємо:
- Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс 12 січня таємно відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом України Володимиром Зеленським.
- На початку листопада 2021 року Бернс літав до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України".