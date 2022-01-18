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Після глави ЦРУ в Україну несподівано їде держсекретар США

Вівторок, 18 січня 2022, 11:27
Після глави ЦРУ в Україну несподівано їде держсекретар США
ЕНТОНІ БЛІНКЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

19 січня в Україну з візитом прибуде Держсекретар США Ентоні Блінкен. 

Джерело: поінформовані співрозмовники "Української правди" у дипломатичних колах, джерело "Європейської правди" у Держдепартаменті США. 

Деталі: За словами співрозмовника УП, у Блінкена запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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Про порядок денний візиту ще не оголошено, однак, за словами джерел, на переговорах з українськими посадовцями мова йтиме про російську загрозу.

"На переговорах буде йтися про Росію, про військове скупчення біля кордонів України. Це - головна причина його приїзду", - розповів співрозмовник видання.

Інше джерело зазначило, що візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.

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Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.

Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні.

Згодом Держдеп підтвердив офіційно, що Блінкен відвідає Київ та Берлін з 18 по 20 січня 2022 року.

Нагадаємо: 

  • Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс 12 січня таємно відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом України Володимиром Зеленським.
  • На початку листопада 2021 року Бернс літав до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських  військ біля кордону України".

Українська правда
Теми: СШАУкраїна
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