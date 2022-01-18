Після глави ЦРУ в Україну несподівано їде держсекретар США

19 січня в Україну з візитом прибуде Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: поінформовані співрозмовники "Української правди" у дипломатичних колах, джерело "Європейської правди" у Держдепартаменті США.

Деталі: За словами співрозмовника УП, у Блінкена запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про порядок денний візиту ще не оголошено, однак, за словами джерел, на переговорах з українськими посадовцями мова йтиме про російську загрозу.

"На переговорах буде йтися про Росію, про військове скупчення біля кордонів України. Це - головна причина його приїзду", - розповів співрозмовник видання.

Інше джерело зазначило, що візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.

Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.

Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні.

Згодом Держдеп підтвердив офіційно, що Блінкен відвідає Київ та Берлін з 18 по 20 січня 2022 року.

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