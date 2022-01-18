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После главы ЦРУ в Украину неожиданно приедет госсекретарь США

Вторник, 18 января 2022, 11:27
После главы ЦРУ в Украину неожиданно приедет госсекретарь США
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

19 января в Украину с визитом прибудет Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: информированные собеседники "Украинской правды" в дипломатических кругах, источник "Европейской правды" в Госдепартаменте США

Детали: По словам собеседника УП, у Блинкена запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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О повестке дня визита еще не объявлено, однако, по словам источников, на переговорах с украинскими чиновниками речь пойдет о российской угрозе.

"На переговорах будет идти речь о России, о военном скоплении у границ Украины. Это - главная причина его приезда", - рассказал собеседник издания.

Другой источник отметил, что визит не плановый, еще в конце недели его в графике не было.

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Визит главы дипломатии США в Киев проходит после недели напряженных дипломатических встреч стран Запада с Россией в Женеве, Брюсселе и Вене, на которых был отвергнут ультиматум РФ по поводу неприсоединения Украины к НАТО и военного присутствия Альянса на восточном фланге блока.

В последний раз Блинкен посещал Киев в мае.

Со временем Госдеп подтвердил официально, что Блинкен посетит Киев и Берлин с 18 по 20 января 2022 года.

Напомним: 

  • Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс 12 января посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В начале ноября 2021 года Бернс летал в Москву, чтобы "предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины".

Темы: СШАУкраина
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