После главы ЦРУ в Украину неожиданно приедет госсекретарь США

19 января в Украину с визитом прибудет Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: информированные собеседники "Украинской правды" в дипломатических кругах, источник "Европейской правды" в Госдепартаменте США

Детали: По словам собеседника УП, у Блинкена запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О повестке дня визита еще не объявлено, однако, по словам источников, на переговорах с украинскими чиновниками речь пойдет о российской угрозе.

"На переговорах будет идти речь о России, о военном скоплении у границ Украины. Это - главная причина его приезда", - рассказал собеседник издания.

Другой источник отметил, что визит не плановый, еще в конце недели его в графике не было.

Визит главы дипломатии США в Киев проходит после недели напряженных дипломатических встреч стран Запада с Россией в Женеве, Брюсселе и Вене, на которых был отвергнут ультиматум РФ по поводу неприсоединения Украины к НАТО и военного присутствия Альянса на восточном фланге блока.

В последний раз Блинкен посещал Киев в мае.

Со временем Госдеп подтвердил официально, что Блинкен посетит Киев и Берлин с 18 по 20 января 2022 года.

Напомним: