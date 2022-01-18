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На Водохреще буде прохолодно, місцями сніг

Вівторок, 18 січня 2022, 11:31
На Водохреще буде прохолодно, місцями сніг
Фото pixabay.com

У найближчу добу в Україні очікується прохолодна погода, вітер послабшає, місцями пройде невеликий сніг.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 19 січня в Україні без опадів, лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах невеликий сніг, вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Карпатах та на північному сході країни вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

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У Києві в середу без опадів, вночі 6-8°, вдень 0-2° морозу. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 19 січня найвища температура вдень (+9,8°) була у 2007 році, найнижча вночі (-23°) у 1942 році.

20 січня в Україні без опадів, лише вдень у західних, Житомирській, подекуди у Київській та Вінницькій областях невеликий сніг, мокрий сніг, на Закарпатті помірні опади. На дорогах подекуди ожеледиця.

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У східній частині вночі 13-18°, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 2-7° (у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 7-12°) морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні 2-7° тепла. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

У Карпатах – уночі без опадів, 7-12° морозу, вдень помірний сніг, 4-9° морозу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

У Києві у четвер вночі без опадів, 2-4° морозу, вдень місцями невеликий мокрий сніг, 1-3° тепла. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Українська правда
Теми: погода
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