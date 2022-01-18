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На Крещение будет прохладно, местами снег

Вторник, 18 января 2022, 12:31
Фото pixabay.com

В ближайшие сутки в Украине ожидается прохладная погода, ветер ослабеет, местами пройдет небольшой снег.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 19 января в Украине без осадков, только ночью на Левобережье и в Карпатах небольшой снег, ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах и на северо-востоке страны ночью 9-14°, днем 4-9° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в среду без осадков, ночью 6-8°, днем 0-2° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 января самая высокая температура днем (+9,8°) была в 2007 году, самая низкая ночью (-23°) в 1942 году.

20 января в Украине без осадков, лишь днем в западных, Житомирской, местами в Киевской и Винницкой областях небольшой снег, мокрый снег, на Закарпатье умеренные осадки. На дорогах местами гололедица.

В восточной части ночью 13-18°, днем 1-6° морозу; на остальной территории ночью 2-7° (в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях 7-12°) мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге 2-7° тепла. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западной части местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах – ночью без осадков, 7-12° мороза, днем умеренный снег, 4-9° мороза, порывы ветра 15-20 м/с, метель.

В Киеве в четверг ночью без осадков, 2-4° мороза, днем местами небольшой мокрый снег, 1-3° тепла. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.  
 

Темы: погода


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