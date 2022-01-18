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Білоруські прикордонники кажуть, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну

Вівторок, 18 січня 2022, 11:33
Білоруські прикордонники кажуть, що вночі обстріляли авто, яке проривалося в Україну
фото Прикордонного комітету Білорусі

Білоруські прикордонники повідомляють, що із застосуванням зброї затримали двох людей, яким не вдалося втекти до України.

Джерело: Прикордонний комітет Білорусі

Деталі: За даними білоруських силовиків, у ніч на 18 січня у прикордонній смузі поблизу кордону з Україною прикордонний наряд зафіксував автомобіль "Ауді", який їхав у напрямку державного кордону поза автомобільними шляхами.

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Прикордонники подали знак зупинити транспортний засіб, проте водій не підкорився.

Білоруські силовики також стверджують, що при спробі втекти водій скоїв наїзд на військовослужбовця прикордонної служби.

Повідомляється, що прикордонники зробили попереджувальні постріли у повітря та по колесах автомобіля.

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"Зловмисники намагалися втекти, але були затримані. Порушниками виявилися двоє громадян Білорусі", - йдеться також у повідомленні. Їхні особи не розкриваються.

"На тлі напруженості, що триває, і спроб провокацій на кордоні при виникненні ситуацій, що загрожують життю військовослужбовців, прикордонники можуть і будуть застосовувати зброю негайно, у тому числі відкривати вогонь на ураження. Право використання зброї закріплено у ст. 52 закони про державний кордон Республіки Білорусь", - заявляють також білоруські силовики.

Українська правда
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