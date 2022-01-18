Пограничники Беларуси говорят, что ночью обстреляли автомобиль при попытке прорваться в Украину

Белорусские пограничники сообщают, что с применением оружия задержали двух человек, которым не удалось сбежать в Украину.

Источник: Пограничный комитет Беларуси

Детали: По данным белорусских силовиков, в ночь на 18 января в пограничной полосе вблизи границы с Украиной пограничный наряд зафиксировал автомобиль "Aуди", который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог.



Пограничники подали знак остановить транспортное средство, однако водитель не подчинился.

Реклама:

Белорусские силовики также утверждают, что при попытке скрыться водитель совершил наезд на военнослужащего пограничной службы.



Сообщается, что пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля.

Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси, идет также речь в сообщении. Их личности не раскрываются.





"На фоне продолжающейся напряжённости и попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение. Право использования оружия закреплено в ст. 52 закона о государственной границе Республики Беларусь", - заявляют также белорусские силовики.