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Пограничники Беларуси говорят, что ночью обстреляли автомобиль при попытке прорваться в Украину

Вторник, 18 января 2022, 12:33
фото Пограничного комитета Беларуси

Белорусские пограничники сообщают, что с применением оружия задержали двух человек, которым не удалось сбежать в Украину.

Источник: Пограничный комитет Беларуси

Детали: По данным белорусских силовиков, в ночь на 18 января в пограничной полосе вблизи границы с Украиной пограничный наряд зафиксировал автомобиль "Aуди", который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог.

Пограничники подали знак остановить транспортное средство, однако водитель не подчинился.

Белорусские силовики также утверждают, что при попытке скрыться водитель совершил наезд на военнослужащего пограничной службы.

Сообщается, что пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля.

Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси, идет также речь в сообщении. Их личности не раскрываются.



"На фоне продолжающейся напряжённости и попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение. Право использования оружия закреплено в ст. 52 закона о государственной границе Республики Беларусь", - заявляют также белорусские силовики.

Украинская правда


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