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Пограничники Беларуси говорят, что ночью обстреляли автомобиль при попытке прорваться в Украину

Вторник, 18 января 2022, 11:33
Пограничники Беларуси говорят, что ночью обстреляли автомобиль при попытке прорваться в Украину
фото Пограничного комитета Беларуси

Белорусские пограничники сообщают, что с применением оружия задержали двух человек, которым не удалось сбежать в Украину.

Источник: Пограничный комитет Беларуси

Детали: По данным белорусских силовиков, в ночь на 18 января в пограничной полосе вблизи границы с Украиной пограничный наряд зафиксировал автомобиль "Aуди", который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог.

Пограничники подали знак остановить транспортное средство, однако водитель не подчинился.

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Белорусские силовики также утверждают, что при попытке скрыться водитель совершил наезд на военнослужащего пограничной службы.

Сообщается, что пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля.

Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси, идет также речь в сообщении. Их личности не раскрываются.



"На фоне продолжающейся напряжённости и попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение. Право использования оружия закреплено в ст. 52 закона о государственной границе Республики Беларусь", - заявляют также белорусские силовики.

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Украинская правда
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