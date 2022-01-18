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Зеленський і Дуда проведуть переговори у Польщі 20-21 січня

Вівторок, 18 січня 2022, 12:40

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда 20-21 січня проведуть консультації в резиденції глави Польської держави у місті Вісла.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі польській агенції PAP заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч.

За його словами, предметом консультацій буде безпекова ситуація в регіоні та загрози з боку Росії.

Раніше про візит Зеленського до Польщі повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, але він не назвав дати.

Нагадаємо, 20 грудня в резиденції Синьогора відбувся саміт "Люблінського трикутника" за участю президентів України, Польщі та Литви.

Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО, боротьба з російською агресією.

Теми: ЗеленськийДуда
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