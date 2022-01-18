Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский и Дуда проведут переговоры в Польше 20-21 января

Вторник, 18 января 2022, 12:40

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда 20-21 января проведут консультации в резиденции главы Польского государства в городе Висла.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии польскому агентству PAP заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч.

По его словам, предметом консультаций будет ситуация с безопасностью в регионе и угрозы со стороны России.

Ранее о визите Зеленского в Польшу сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, но он не назвал дату.

Напомним, 20 декабря в резиденции Синегора состоялся саммит "Люблинского треугольника" с участием президентов Украины, Польши и Литвы.

В ходе встречи была подписана совместная декларация, в которой зафиксирована четкая поддержка членства Украины в ЕС и НАТО, борьба с российской агрессией.

Темы: ЗеленскийДуда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Госдеп разрешил уехать из Украины дипломатам США и обязал вывезти их семьи

Масштаб ответа не должен зависеть от масштаба вторжения РФ – Кулеба

В Украину прибыло еще 80 тонн оружия от США

Порошенко заявил, что Зеленский не пускает его за границу

Президент Армении подал в отставку

Блинкен отверг идею введения санкций против России сейчас: подорвет сдерживание

Все новости...
Зеленский
Директор ЦРУ тайно посетил Украину – CNN
Зеленский встретился с сенаторами США: пообещали Украине летальное оружие
Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин: обратился к Резникову
Последние новости
07:15
Оккупанты 10 раз били по позициям ВСУ, ранен украинский воин
06:38
По суточному приросту Covid в мире лидирует Индия
05:45
фотоУкраинцы под посольством России в Вашингтоне требовали: "Остановите Путина сейчас!"
04:48
Агрессия против Украины, Covid, терроризм: Госдеп призвал граждан США не ехать в Россию
03:52
Байден может разместить тысячи военных в Восточной Европе – NYT
03:10
Шольц о войсках РФ на границе Украины: "Это угроза миру и безопасности в Европе"
02:22
Госдеп разрешил уехать из Украины дипломатам США и обязал вывезти их семьи
01:50
ВОЗ прогнозирует спад пандемии Covid в Европе
00:59
ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв микроавтобуса в Афганистане
00:32
В Карпатах спасатели доставили в населенный пункт туристов, которых накрыла лавина
Все новости...