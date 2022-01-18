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Зеленский и Дуда проведут переговоры в Польше 20-21 января

Вторник, 18 января 2022, 11:40

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда 20-21 января проведут консультации в резиденции главы Польского государства в городе Висла.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии польскому агентству PAP заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч.

По его словам, предметом консультаций будет ситуация с безопасностью в регионе и угрозы со стороны России.

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Ранее о визите Зеленского в Польшу сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, но он не назвал дату.

Напомним, 20 декабря в резиденции Синегора состоялся саммит "Люблинского треугольника" с участием президентов Украины, Польши и Литвы.

В ходе встречи была подписана совместная декларация, в которой зафиксирована четкая поддержка членства Украины в ЕС и НАТО, борьба с российской агрессией.

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Темы: ЗеленскийДуда
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