Держдепартамент США обіцяє призначити посла в Україні найближчим часом – сенатор

Співголова групи підтримки України у Сенаті США Роб Портман заявив, що у Державному департаменті обіцяють призначення посла в Україні найближчим часом.

Про це сенатор-республіканець сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Я дуже розчарований в адміністрації Байдена через те, що вони швидше не призначили людину на цю посаду. Я знову обговорював із Держдепартаментом це питання минулого тижня, і вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначено досвідченого, карʼєрного дипломата. І я радий це чути, це потрібно зробити", – сказав Портман.

Портман приїхав в Київ у складі двопартійної групи сенаторів, які після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським пообіцяли солідарність та зброю, застерігаючи президента Росії Владіміра Путіна від початку нового військового наступу на Україну.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може обрати кандидатом на посаду посла в Україні досвідченого кадрового дипломата Бріджит Брінк.

Призначення багатьох послів відбувається з великою затримкою через опозицію республіканців у Сенаті, який має затвердити кандидатів. Зокрема, сенатор-республіканець Тед Круз виступає проти будь-яких кандидатів через його незгоду з адміністрацією Байдена щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор, який обіймав посаду посла США в 2006-2009 роках, і Крістіна Квін, яка очолює місію по цей час.