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Госдепартамент США обещает назначить посла в Украине в ближайшее время – сенатор

Вторник, 18 января 2022, 13:40

Сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман заявил, что в Государственном департаменте обещают назначение посла в Украине в ближайшее время.

Об этом сенатор-республиканец сказал в интервью "Радіо Свобода", пишет "Европейская правда".

"Я очень разочарован в администрации Байдена из-за того, что они до сих пор не назначили человека на эту должность. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный профессиональный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать", – сказал Портман.

Портман приехал в Киев в составе двухпартийной группы сенаторов, которые после встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещали солидарность и оружие, предостерегая президента России Владимира Путина с начала нового военного наступления на Украину.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден может избрать кандидатом на должность посла в Украине опытного кадрового дипломата Бриджит Бринк.

Назначение многих послов происходит с большой задержкой из-за оппозиции республиканцев в Сенате, который должен утвердить кандидатов. В частности, сенатор-республиканец Тед Круз выступает против любых кандидатов из-за его несогласия с администрацией Байдена по поводу российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее американскую миссию в Украине возглавляли два поверенных по делам: Уильям Тейлор, занимавший должность посла США в 2006-2009 годах, и Кристина Квин, возглавляющая миссию по настоящее время.

Темы: УкраинаСШАдипломатические отношения


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