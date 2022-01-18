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Електронну картку учня в Києві треба оформити до 1 березня, інакше – платний проїзд

Вівторок, 18 січня 2022, 12:58
Електронну картку учня в Києві треба оформити до 1 березня, інакше – платний проїзд
Фото КМДА

Проїзд у комунальному транспорті Києва для школярів залишиться безкоштовним, але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року. 

Джерело: заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, Офіційний портал Києва

Пряма мова: "Проєкт "Електронна картка учня" розпочато у 2019 році. З того часу столичні заклади освіти неодноразово закликали батьків оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті.

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Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ. У той же час решта батьків не квапиться приєднатись до проєкту. 

Ті, хто досі не оформили для своїх дітей картку учня, мають усвідомити, що чинне законодавство не дає змоги іншим чином надавати можливість безкоштовного проїзду школярам. І в такому випадку батькам доведеться за них платити у громадському транспорті".

Деталі: Заступник голови КМДА заявив, що електронна картка учня – це сучасний застосунок, який не тільки дасть змогу оптимізувати контроль за витратами з міського бюджету на транспорт школярам, а й стане носієм корисних функцій як для школярів, так і для їхніх батьків.

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За словами Мондриївського, електронну картку учня планують використовувати не лише для оплати проїзду з бюджету, а й для "оплати харчування або контролю батьками за оцінками дітей".

Він заявив, що "столиця є лідером у використанні сучасних сервісів".

Чиновник зазначив, що 2 роки поспіль введення електронної картки учня відтерміновували через неактивну участь батьків у цьому процесі, але часу на експерименти більше немає. 

Остаточний перехід на новий застосунок має відбутись уже в березні.

Теми: Київтранспортдітибюджеттехнології
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