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Электронную карточку ученика в Киеве нужно оформить до 1 марта, иначе – платный проезд

Вторник, 18 января 2022, 13:58
Фото КГГА

Проезд в коммунальном транспорте Киева для школьников остается бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карточку ученика для ребенка до 1 марта 2022 года.

Источник: заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, Официальный портал Киева

Прямая речь: "Проект "Электронная карточка учащегося" начат в 2019 году. С тех пор столичные учебные заведения неоднократно призывали родителей оформить новый документ, который должен стать единым для использования в транспорте.

В настоящее время почти для половины учеников уже оформлен и выдан новый электронный документ. В то же время остальные родители не спешат присоединиться к проекту.

Те, кто до сих пор не оформили для своих детей карточку ученика, должны осознать, что действующее законодательство не позволяет другим образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам. И в таком случае родителям придется за них платить в общественном транспорте".

Детали: Заместитель главы КГГА заявил, что электронная карточка ученика – это современное приложение, которое не только позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьникам, но и станет носителем полезных функций как для школьников, так и для их родителей.

По словам Мондриевского, электронную карточку ученика планируют использовать не только для оплаты проезда из бюджета, но и для "оплаты питания или контроля родителями за оценками детей".

Он заявил, что "столица является лидером в использовании современных сервисов".

Чиновник отметил, что 2 года подряд введение электронной карточки ученика откладывали из-за неактивного участия родителей в этом процессе, но времени на эксперименты больше нет.

Окончательный переход на новое приложение должен состояться уже в марте.

Темы: Киевтранспортдетибюджеттехнологии


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