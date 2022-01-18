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Німеччина не закривала аівапростір для британських літаків, які доставляли зброю Україні

Вівторок, 18 січня 2022, 13:34
Німеччина не закривала аівапростір для британських літаків, які доставляли зброю Україні
РУХ БРИТАНСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ, ІЛЮСТРАЦІЯ З TWITTER GEORGE ALLISON

В Міністерстві оборони Великої Британії заперечили інформацію, нібито Німеччина відмовила у праві на проліт над своєю територією британським літакам, які доставляли в Україну оборонне озброєння.

Про це міністерство заявило у коментарі журналісту німецького видання Bild Юліану Рьопке, повідомляє "Європейська правда".

"Німеччина не відмовляла у доступі до свого повітряного простору, оскільки Велика Британія не подавала запит, між Великою Британією та Німеччиною не було суперечки з цього питання", – навів журналіст коментар британського міністерства. 

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Водночас, у відомстві не стали відповідати на запитання, чому Королівські ВПС Британії облетіли Німеччину і вирішили не використовувати її повітряний простір, щоб летіти в Україну найкоротшим шляхом.

У міністерстві оборони Німеччини раніше заявили журналісту, що німецька сторона не забороняла британським літакам входити в авіапростір Німеччини.

Як повідомлялося, Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною. ЗМІ зауважили, що літаки прямували не найкоротшим маршрутом, а облетіли територію Німеччини.

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Теми: Велика БританіяНімеччиназброяУкраїна
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