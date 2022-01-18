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Германия не закрывала авиапространство для британских самолетов, доставлявших оружие Украине

Вторник, 18 января 2022, 14:34
ДВИЖЕНИЕ БРИТАНСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТОВ, ИЛЛЮСТРАЦИЯ С TWITTER GEORGE ALLISON ДВИЖЕНИЕ БРИТАНСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТОВ, ИЛЛЮСТРАЦИЯ С TWITTER GEORGE ALLISON РУХ БРИТАНСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЛІТАКІВ, ІЛЮСТРАЦІЯ З TWITTER GEORGE ALLISON ДВИЖЕНИЕ БРИТАНСКИХ

В Министерстве обороны Великобритании отрицали информацию, что Германия отказала в праве на пролет над своей территорией британским самолетам, которые доставляли в Украину оборонное вооружение.

Об этом министерство заявило в комментарии журналисту немецкого издания Bild Юлиану Рьопке, сообщает "Европейская правда".

"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", – привел журналист комментарий британского министерства.

В то же время в ведомстве не стали отвечать на вопрос, почему Королевские ВВС Британии облетели Германию и решили не использовать ее воздушное пространство, чтобы лететь в Украину кратчайшим путем.

В министерстве обороны Германии ранее заявили журналисту, что немецкая сторона не запрещала британским самолетам входить в авиапространство Германии.

Как сообщалось, Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной. СМИ отметили, что самолеты следовали не кратчайшим маршрутом, а облетели территорию Германии.

Темы: ВеликобританияГерманияоружиеУкраина


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