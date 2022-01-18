Літаки не могли сісти в "Жулянах", їх відправляли до Львова

Через негоду у столиці, львівський аеропорт став запасним для київського аеропорту "Жуляни".

Джерело: Міжнародний аеропорт "Львів"

Деталі: Зазначається, що в Жулянах не змогли приземлитися та полетіли у Львів вже 5 літаків – з Вроцлава, Варшави, Пардубиці, Вільнюса та Рима.

Усі пасажири, які прибули до Львова, вирушили до Києва на автобусах.

Upd. Близько 18:00 в аеропорту "Київ" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що літаки відправляли через негоду. На цей час ситуація стабілізувалася.