Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Літаки не могли сісти в "Жулянах", їх відправляли до Львова

Вівторок, 18 січня 2022, 17:25
Літаки не могли сісти в Жулянах, їх відправляли до Львова
Фото: Ігор Сидін, аеропорт Львів

Через негоду у столиці, львівський аеропорт став запасним для київського аеропорту "Жуляни".

Джерело: Міжнародний аеропорт "Львів"

Деталі: Зазначається, що в Жулянах не змогли приземлитися та полетіли у Львів вже 5 літаків – з Вроцлава, Варшави, Пардубиці, Вільнюса та Рима.

Реклама:

Усі пасажири, які прибули до Львова, вирушили до Києва на автобусах.

Upd. Близько 18:00 в аеропорту "Київ" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що літаки відправляли через негоду. На цей час ситуація стабілізувалася.

 

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: КиївЛьвіваеропортавіапогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Київ
Повідомлення про замінування усіх шкіл Києва не підтвердилось
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: