Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Самолеты не могли сесть в "Жулянах", их отправляли во Львов

Вторник, 18 января 2022, 17:25
Самолеты не могли сесть в Жулянах, их отправляли во Львов
Фото: Игорь Сидин, аэропорт Львов

Из-за непогоды в столице, львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта "Жуляны".

Источник: Международный аэропорт "Львов"

Детали: Отмечается, что в Жулянах не смогли приземлиться и полетели во Львов уже 5 самолетов – из Вроцлава, Варшавы, Пардубицы, Вильнюса и Рима.

Реклама:

Все прибывшие во Львов пассажиры отправились в Киев на автобусах.

Upd. Около 18:00 в аэропорту "Киев" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что самолеты отправляли из-за непогоды. К настоящему времени ситуация стабилизировалась.

 

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: КиевЛьвоваэропортавиапогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: