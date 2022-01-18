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Самолеты не могли сесть в "Жулянах", их отправляли во Львов

Вторник, 18 января 2022, 18:25
Фото: Игорь Сидин, аэропорт Львов

Из-за непогоды в столице, львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта "Жуляны".

Источник: Международный аэропорт "Львов"

Детали: Отмечается, что в Жулянах не смогли приземлиться и полетели во Львов уже 5 самолетов – из Вроцлава, Варшавы, Пардубицы, Вильнюса и Рима.

Все прибывшие во Львов пассажиры отправились в Киев на автобусах.

Upd. Около 18:00 в аэропорту "Киев" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что самолеты отправляли из-за непогоды. К настоящему времени ситуация стабилизировалась.

 

Украинская правда
Темы: КиевЛьвоваэропортавиапогода


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