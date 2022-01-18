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Росіянина, якого розшукували США, затримали в Одесі: приїхав незаконно

Вівторок, 18 січня 2022, 16:14
Фото поліції

В Одесі поліція затримала громадянина Російської Федерації, який перебував у міжнародному розшуку за запитом Сполучених Штатів Америки. 

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Деталі: Як з’ясували оперативники поліції з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, іноземця звинувачують у грошових махінаціях, "вибиванні" боргів, рекеті, шахрайстві, хакерстві, наркозлочинах. 

За вчинення злочинів у США чоловіка було засуджено до довічного ув’язнення, на підставі ордеру про арешт його оголошено у міжнародний розшук.

Щойно правоохоронцям стало відомо про його місце знаходження, вони провели затримання в Одесі. 

18 січня оперативники, слідчі обласної поліції спільно з прокуратурою затримали 48-річного розшукуваного у порядку статей 208 та  582 (особливості затримання особи, яка вчинила кримінальні правопорушення за межами України) Кримінального процесуального кодексу України.

За оперативними даними, чоловік незаконно потрапив на територію України, наразі ця інформація перевіряється.

Прокурор Одеської обласної прокуратури готує клопотання до суду про застосування до зловмисника арешту.

Про його затримання повідомлено компетентні органи США.

Теми: криміналОдесаСШАполіція
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