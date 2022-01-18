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Россиянина, которого разыскивали США, задержали в Одессе: приехал незаконно

Вторник, 18 января 2022, 15:14
Россиянина, которого разыскивали США, задержали в Одессе: приехал незаконно
Фото полиции

В Одессе полиция задержала гражданина Российской Федерации, находившегося в международном розыске по запросу США.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Детали: Как выяснили оперативники полиции из Управления стратегических расследований в Одесской области, иностранца обвиняют в денежных махинациях, "выбивании" долгов, рэкете, мошенничестве, хакерстве, наркопреступлениях.

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За совершение преступлений в США мужчина был приговорен к пожизненному заключению, на основании ордера об аресте он объявлен в международный розыск.

Как только правоохранителям стало известно о его местонахождении, они провели задержание в Одессе.

18 января оперативники, следователи областной полиции совместно с прокуратурой задержали 48-летнего разыскиваемого в порядке статей 208 и 582 (особенности задержания лица, совершившего уголовные правонарушения за пределами Украины) Уголовного процессуального кодекса Украины.

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По оперативным данным, мужчина незаконно попал на территорию Украины, в настоящее время эта информация проверяется.

Прокурор Одесской областной прокуратуры готовит ходатайство в суд о применении к злоумышленнику ареста.

О его задержании уведомлены компетентные органы США.

Темы: криминалОдессаСШАполиция
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