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Канцлер Німеччини не виключив зупинку "Північного потоку-2" у разі нападу РФ на Україну

Вівторок, 18 січня 2022, 16:19
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО GETTY IMAGES

Німеччина готова обговорити зупинку газопроводу "Північний потік-2" у разі нападу Росії на Україну.

Про це заявив у вівторок канцлер Олаф Шольц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Зрозуміло, що Росії доведеться заплатити високу ціну у разі військової інтервенції, в такому разі доведеться обговорювати різні варіанти", – сказав Шольц, відповідаючи на запитання щодо "Північного потоку-2" після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також він наголосив на необхідності продовження транзиту газу через Україну.

Водночас Шольц підтвердив позицію німецького уряду щодо експорту німецької зброї в Україну.

"Впродовж багатьох років німецький уряд дотримується конкретної стратегії, і ця стратегія стосується того, щоб не експортувати летальне озброєння. Ми не змінювали цієї стратегії, коли ми прийшли до влади" - сказав він.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у Києві заявила про готовність запровадити заходи проти "Північного потоку-2" у разі подальшої ескалації з боку Росії щодо України.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2
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