Канцлер Германии не исключил остановку "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину

Германия готова обсудить остановку газопровода "Северный поток-2" в случае нападения России на Украину.

Об этом заявил во вторник канцлер Олаф Шольц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Понятно, что России придется заплатить высокую цену в случае военной интервенции, в таком случае придется обсуждать разные варианты", - сказал Шольц, отвечая на вопросы по "Северному потоку-2" после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Также он отметил необходимость продолжения транзита газа через Украину.

В то же время Шольц подтвердил позицию немецкого правительства по экспорту немецкого оружия в Украину.

"На протяжении многих лет немецкое правительство придерживается конкретной стратегии, и эта стратегия касается того, чтобы не экспортировать летальное вооружение. Мы не меняли эту стратегию, когда мы пришли к власти", - сказал он.

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Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок в Киеве заявила о готовности ввести меры против "Северного потока-2" в случае дальнейшей эскалации со стороны России в отношении Украины.

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